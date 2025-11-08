Глава донского МВД почтил память погибших при исполнении служебного долга

В Ростове-на-Дону начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий принял участие в возложении цветов к памятнику «Солдатам правопорядка Дона, погибшим при выполнении служебного долга». Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД.
Церемония прошла в рамках Дня памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. В мероприятии также участвовали заместитель начальника донского главка Тимур Марунчак, руководители подразделений МВД, ветераны ведомства и представители Ростовского юридического института.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в знак уважения к тем, кто отдал жизнь ради безопасности и благополучия жителей Ростовской области.
