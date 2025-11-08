В Пермском крае ушёл из жизни генерал-лейтенант Алексей Субботин

С 1993 по 1999 годы Алексей Субботин был командиром 52-ой ракетной Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии. Ему было присвоено звание Почётного жителя ЗАТО Звёздный.