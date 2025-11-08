В Пермском крае ушёл из жизни генерал-лейтенант Алексей Субботин

Генерал-лейтенант Алексей Субботин ушёл из жизни в возрасте 74 лет, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО Звёздный Пермского края.
С 1993 по 1999 годы Алексей Субботин был командиром 52-ой ракетной Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии. Ему было присвоено звание Почётного жителя ЗАТО Звёздный.
По данным пресс-службы, Алексей Субботин внёс большой вклад в развитие закрытого административно-территориального образования, а также в укрепление системы военно-патриотического воспитания.
«До последних дней Алексей Гаврилович продолжал эту миссию уже в составе Пермского землячества», — отметили в администрации.
7 ноября Алексея Субботина не стало.
Напомним, 7 ноября скончался оператор матчей «Пармы», режиссёр и музыкант Алексей Миланичев.