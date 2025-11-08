В Перми прошел урбан-тур для школьников и учащихся строительного колледжа

Также будущим архитекторам рассказали о принципах комплексного развития территории и приемах, с помощью которых объекты вписываются в уже существующую застройку в центре города и получают полноценную инфраструктуру даже при небольшой площади участка. По словам Елены Ермолиной, проект урбан-туров стал мощным движением, которое меняет не только Пермь, но и города всего края. Его участники изучают лучшие градостроительные практики и видят, как идеи стратегического мастер-плана 2010 года воплощаются в жизнь.