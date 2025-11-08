Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прошел урбан-тур для школьников и учащихся строительного колледжа

Будущих архитекторов ознакомили с четырьмя ЖК в городе.

Урбан-тур для школьников и учащихся Пермского строительного колледжа состоялся в Перми в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

Будущих архитекторов ознакомили с четырьмя жилыми комплексами (ЖК) города от двух пермских и двух федеральных застройщиков. Молодые люди обсуждали с представителями девелоперов и главным архитектором региона Еленой Ермолиной архитектурные и проектные решения объектов и высказывали свои мнения насчет проектов.

Также будущим архитекторам рассказали о принципах комплексного развития территории и приемах, с помощью которых объекты вписываются в уже существующую застройку в центре города и получают полноценную инфраструктуру даже при небольшой площади участка. По словам Елены Ермолиной, проект урбан-туров стал мощным движением, которое меняет не только Пермь, но и города всего края. Его участники изучают лучшие градостроительные практики и видят, как идеи стратегического мастер-плана 2010 года воплощаются в жизнь.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.