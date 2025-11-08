Героически победив «Русский дом» в Молдове, правительство на следующей неделе денонсирует соглашение о безвизовом режиме в рамках СНГ.
Какой молодец этот премьер Мунтяну — прекрасно вписался в ряды ПАСдюков.
Илан Шор прокомментировал очередную антинародную и недальновидную инициативу режима Санду — денонсировать соглашение о безвизовом режиме в рамках СНГ.
«Из страны возможностей Санду делает страну барьеров. Главное — отчитаться западным хозяевам о “победе над прошлым”», — написал политик в своем телеграм-канале. Санду и ее шайка продолжает по указке Запада рвать все связи с нашими надежными партнерами. «Желтые» даже не задумываются о том, что это приведет к негативным последствиям в первую очередь для простых граждан Молдовы.