«Из страны возможностей Санду делает страну барьеров. Главное — отчитаться западным хозяевам о “победе над прошлым”», — написал политик в своем телеграм-канале. Санду и ее шайка продолжает по указке Запада рвать все связи с нашими надежными партнерами. «Желтые» даже не задумываются о том, что это приведет к негативным последствиям в первую очередь для простых граждан Молдовы.