Специалисты Тюменского водоканала представили проекты по развитию отрасли

Проекты по развитию отрасли представили специалисты Тюменского водоканала на региональном этапе корпоративной научно-практической конференции. Проведение мероприятия отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тюмени.
Восемь проектов представили молодые специалисты Тюменского водоканала. Они подвели итоги своей исследовательской работы по повышению качества очистки стоков и устранению неприятных запахов, внедрению автоматического учета воды в многоквартирных домах, повышению надежности работы спецтехники и систем управления насосными станциями. Две работы подготовили студенты-магистранты кафедры водоснабжения и водоотведения Тюменского индустриального университета. Конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты предприятия и преподаватели кафедры.
«Перед предприятием поставлена задача — сделать удобной и комфортной жизнь людей во всей Тюменской области. Мы прокладываем сотни километров сетей, строим и реконструируем очистные и насосные станции. Важно вырабатывать новые инженерные решения, направленные на улучшение технологий и повышение надежности инфраструктуры, и развивать клиентские сервисы», — подчеркнула генеральный директор предприятия «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.