54 новых автомобиля получили полицейские Новосибирской области

Андрей Кульков, открывая мероприятие, поздравил сотрудников с приближающимся праздником и подчеркнул важность поступления нового транспорта для повышения эффективности работы по охране общественного порядка, обеспечению безопасности жителей и борьбе с преступностью. Новые автомобили позволят оперативнее реагировать на вызовы и поддерживать правопорядок.