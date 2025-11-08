54 новых автомобиля получили полицейские Новосибирской области

В Новосибирске, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, 8 ноября, прошла церемония передачи ключей от 54 новых служебных автомобилей территориальным отделам полиции и подразделениям Главного управления МВД по Новосибирской области.
В мероприятии участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Новосибирской области Александр Толстенко, а также руководящий состав и сотрудники региональной полиции.
Андрей Кульков, открывая мероприятие, поздравил сотрудников с приближающимся праздником и подчеркнул важность поступления нового транспорта для повышения эффективности работы по охране общественного порядка, обеспечению безопасности жителей и борьбе с преступностью. Новые автомобили позволят оперативнее реагировать на вызовы и поддерживать правопорядок.
Александр Толстенко, председатель ветеранской организации Главного управления, отметил, что благодаря обновлению автопарка удастся более эффективно обеспечивать спокойствие граждан, быстро прибывать на места происшествий и своевременно оказывать необходимую помощь.
После завершения официальной части церемонии, сотрудники полиции, под музыкальное сопровождение оркестра ГУ МВД России по Новосибирской области, отправились на новых автомобилях к местам несения службы.