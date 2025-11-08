В Алтайском крае стартовал проект по раннему выявлению ретинопатии

Проект «Скрининг диабетической ретинопатии», который поможет сделать доступнее обследование для пациентов с ретинопатией, начали реализовывать в Алтайском крае в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Цель программы — раннее выявление ретинопатии (поражения сосудов сетчатки глаза) среди людей с сахарным диабетом первого и второго типа и повышение охвата и точности диагностики данного заболевания, чтобы предотвратить осложнения, в том числе слепоту. Программа поможет в течение семи месяцев охватить профилактическим скринингом более 3 тыс. пациентов из регистра сахарного диабета Алтайского края и выявить примерно 300 случаев заболевания, требующего незамедлительного медицинского лечения.
«У нашего центра есть огромный потенциал для работы с пациентами с сахарным диабетом: новейшее оборудование, квалифицированные врачи и возможность быстро предотвратить ретинопатию. Уверена, что данный проект станет примером лучшей практики для других регионов России», — отметила главный врач консультативно-диагностического центра Алтайского края Жанна Вахлова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.