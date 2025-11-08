Воронежские врачи спасли 35-летнюю женщину с инсультом

В Воронеже спасли 35-летнюю женщину, у которой из-за стресса на работе случился инсульт. Коллеги вызвали «скорую», когда у сотрудницы внезапно нарушилась речь и ослабели правые рука и нога. И сделали это вовремя — без промедления, в течение так называемого «золотого часа», в течение которого врачи успели сохранить пациентке жизнедеятельность структур мозга.