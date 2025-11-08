Воронежские врачи спасли 35-летнюю женщину с инсультом

В Воронеже спасли 35-летнюю женщину, у которой из-за стресса на работе случился инсульт. Коллеги вызвали «скорую», когда у сотрудницы внезапно нарушилась речь и ослабели правые рука и нога. И сделали это вовремя — без промедления, в течение так называемого «золотого часа», в течение которого врачи успели сохранить пациентке жизнедеятельность структур мозга.
В БСМП № 10 женщину осмотрел невролог, ей провели РКТ, КТ-перфузию и КТ-ангиографию (исследование кровеносных сосудов) головного мозга. В результате исследований врачи установили зону ядра погибшего мозга, полное закрытие левой средней мозговой артерии на уровне одного из сегментов, а также зону участка, который можно спасти.
— Специалисты провели пациентке системный тромболизис — ввели внутривенно препарат, растворяющий тромбы. Затем хирурги сделали операцию — механическое удаление тромба. После этого речь у больной почти полностью восстановилась, а также вернулись движения в правых конечностях. Участок мозга удалось спасти, — сообщили в БСМП № 10.
После лечения и реабилитации в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения женщину перевели на дальнейшее обследование в ВОКБ № 1 — для установления причины инсульта в молодом возрасте. Сейчас ее уже выписали.
Врачи напоминают, что «возраста инсульта» не существует. Невозможно быть «слишком молодым» или «старым» для этой патологии. Поэтому при подозрении на инсульт, необходимо сразу вызывать «скорую», чтобы не упустить время.