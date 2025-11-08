В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света из-за ремонта

Отключения затронут жилые дома и городскую инфраструктуру в разных частях города. Энергетики предупреждают о возможных неудобствах и советуют заранее подготовить запасные источники света и зарядить мобильные устройства. Графики отключений размещены на сайте «Донэнерго», где можно узнать точное время и адреса работ. Компания заявила, что работы идут с соблюдением всех мер безопасности и старается минимизировать неудобства для жителей.