Из Казани запустили прямые рейсы в эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ

Прямые рейсы из Казани в эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ запустили 31 октября. Развитие туристической сферы отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.
Рейсы осуществляет авиакомпания Air Arabia — крупнейший лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки. Пассажиров ждут комфортабельные перелеты на Airbus A320. Полеты выполняются еженедельно по пятницам. Запуск маршрута не только укрепляет присутствие авиакомпании на российском рынке, но и создает прочные мосты для культурного обмена и развития взаимного туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.