В краеведческом музее Губкина Белгородской области прошла «Ночь искусств»

Для гостей подготовили разноформатную программу. Например, для представителей «серебряного» возраста состоялась творческая встреча «Тепло моей души» с художницей Натальей Кувалдиной, которая провела мастер-класс и поделилась секретами своего мастерства. Также прошла интерактивная программа в зале этнографии для юных посетителей, где дети смогли прикоснуться к истории, примерить валенки и узнать о традиционных ремеслах. Кроме того, было организовано историко-музыкальное путешествие по экспозициям музея, объединившее искусство, историю и современные форматы подачи.