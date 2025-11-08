В краеведческом музее Губкина Белгородской области прошла «Ночь искусств»

Культурный флешмоб состоялся в краеведческом музее города Губкина Белгородской области в ходе акции «Ночь искусств» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Для гостей подготовили разноформатную программу. Например, для представителей «серебряного» возраста состоялась творческая встреча «Тепло моей души» с художницей Натальей Кувалдиной, которая провела мастер-класс и поделилась секретами своего мастерства. Также прошла интерактивная программа в зале этнографии для юных посетителей, где дети смогли прикоснуться к истории, примерить валенки и узнать о традиционных ремеслах. Кроме того, было организовано историко-музыкальное путешествие по экспозициям музея, объединившее искусство, историю и современные форматы подачи.
Организаторы отметили, что такие проекты, как «Ночь искусств», — это именно те возможности, которые открываются в регионах благодаря системной поддержке на федеральном уровне. Музей становится не просто хранителем прошлого, а настоящим центром притяжения, где каждый может найти занятие по душе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.