Евгений Люлин показал пушистых «главбуха» и «директора» своей фермы

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин рассказал, кто следит за хозяйством у него в деревне. Фотографии пушистых «главбуха» и «директора» он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам спикера ЗСНО, «сотрудников» фермы он поймал с поличным при проверке подготовки барашков к зиме.
Напомним, что Евгений Люлин нередко делится историями про своих питомцев. Летом его семья обзавелась собакой по кличке Винчи. Как признавался председатель регионального парламента, за малышом приходилось бегать, чтобы его сфотографировать.
Ранее мы писали, что «военные котики» получат корм от нижегородского Заксобрания. Депутаты отправили в зону СВО очередную партию гумпомощи.