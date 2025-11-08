В Ростове-на-Дону мужчина потратил 26 тысяч по чужой карте, найденной у дома

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли кражу 26 тысяч рублей. Деньги исчезли со счета женщины, потерявшей банковскую карту — пока она искала пропажу, кто-то уже покупал на ее деньги продукты в магазинах города. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД.