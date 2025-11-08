В Ростове-на-Дону мужчина потратил 26 тысяч по чужой карте, найденной у дома

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли кражу 26 тысяч рублей. Деньги исчезли со счета женщины, потерявшей банковскую карту — пока она искала пропажу, кто-то уже покупал на ее деньги продукты в магазинах города. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД.
Сотрудники уголовного розыска вскоре нашли злоумышленника: им оказался 31-летний ростовчанин. Записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина нашел карту неподалеку от дома и решил воспользоваться находкой вместо того, чтобы сдать ее в полицию.
— Он рассчитывался чужой картой за еда и мелкие покупки, — уточнили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счета». Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
