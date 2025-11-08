Тяжелобольных омских детей развлекал «Клоунский патруль» из Воронежа

Будни юных омичей, находящихся на длительном лечении в Областной детской клинической больницы, скрасили веселые клоуны Латка и Бим — специализированные больничные актеры воронежского благотворительного фонда «ДоброСвет». «Клоунский патруль» побывал в гематологическом, психоневрологическом и травматологическом отделениях больницы. И для каждого маленького пациента у них был приготовлен сюрприз: детские книжки, пазлы, машинки, цветные карандаши и другие атрибуты развивающей терапии. В отличие от аниматоров, больничные клоуны целиком опираются на импровизацию. В их арсенале не только красный нос из поролона и костюм, но и специальный реквизит: музыкальные инструменты, игрушки, мыльные пузыри.