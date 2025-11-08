Тяжелобольных омских детей развлекал «Клоунский патруль» из Воронежа

В гости к пациентам Областной детской клинической больницы пришли клоуны. Поднимали настроение омским тяжелобольным детям представители благотворительного фонда «ДоброСвет» из Воронежа в рамках своего проекта «Клоунский патруль — улыбайся с нами!».
Фото: пресс-служба минздрава Омской области, автор Оксана Кудрявцева.
Будни юных омичей, находящихся на длительном лечении в Областной детской клинической больницы, скрасили веселые клоуны Латка и Бим — специализированные больничные актеры воронежского благотворительного фонда «ДоброСвет». «Клоунский патруль» побывал в гематологическом, психоневрологическом и травматологическом отделениях больницы. И для каждого маленького пациента у них был приготовлен сюрприз: детские книжки, пазлы, машинки, цветные карандаши и другие атрибуты развивающей терапии. В отличие от аниматоров, больничные клоуны целиком опираются на импровизацию. В их арсенале не только красный нос из поролона и костюм, но и специальный реквизит: музыкальные инструменты, игрушки, мыльные пузыри.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области, автор Оксана Кудрявцева.
«Медицинские клоуны не первый раз посещают наших пациентов, и дети их с нетерпением ждут. Два дня они дарили ребятам хорошее настроение, чтобы они на какое-то время забыли о своей болезни», — цитирует главного врача ОДКБ Олега Горбунова пресс-служба омского минздрава.
Координатор программы «Реабилитация» благотворительного фонда «ДоброСвет» Юлия Масловская отметила, что акция «Клоунский патруль — улыбайся с нами!» стал первым в Воронеже проектом профессиональной больничной клоунады. Он очень помогает детям справляться со страхом, болью и одиночеством во время долгого лечения. В этом году в перечень городов-участников вошли 16 регионов, в том числе Омск.