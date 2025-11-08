Ричмонд
Носки в Беларуси стали продаваться необычным способом

В Беларуси носки начали продаваться в торговом автомате.

Источник: Комсомольская правда

Впервые в Беларуси появился автомат по продаже носков. Такое устройство появилось в гродненском ТРЦ «Тринити». Об этом сообщил телеграм-канал Брестского чулочного комбината.

Первый автомат с «Брестскими» носками продает изделия, отсортированные по моделям и размерам. Вендинговый автомат также имеет современный интерфейс, позволяющий покупателям выбрать нужный дизайн носков.

Ранее мы писали, что яйцемат открылся в белорусском торговом центре — его обеспечивают 100 кур-несушек.

А еще Мингорисполком сказал про установку в школах автоматов со снеками и напитками.

И еще Нацбанк сообщил о выпуске в оборот в Беларуси монеты 20 рублей.

Кроме того, Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 8 ноября.