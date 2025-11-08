Носки в Беларуси стали продаваться необычным способом

Впервые в Беларуси появился автомат по продаже носков. Такое устройство появилось в гродненском ТРЦ «Тринити». Об этом сообщил телеграм-канал Брестского чулочного комбината.
Первый автомат с «Брестскими» носками продает изделия, отсортированные по моделям и размерам. Вендинговый автомат также имеет современный интерфейс, позволяющий покупателям выбрать нужный дизайн носков.
