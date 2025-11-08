В татарстанском селе Алан-Бексер прошел урок по истории школьных лесничеств

Урок, посвященный истории и традициям школьных лесничеств, провели для воспитанников объединения «Юный лесовод» в среднем образовательном учреждении села Алан-Бексер Республики Татарстан. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Занятие провели ведущий консультант отдела воспроизводства лесов и лесоразведения министерства лесного хозяйства Татарстана Айгуль Нур и мастер леса Елабужского лесничества Алексей Масхутов. Они познакомили ребят с историей развития школьных лесничеств в республике, рассказали об этапах становления движения и вкладе выдающихся личностей в сохранение и приумножение природного богатства Татарстана.
Особое внимание было уделено деятельности заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР Нургали Минниханова. Кроме того, в практической части занятия ученики не только узнали о профессиях лесного профиля, но и смогли задать экспертам интересующие вопросы, обсудить задачи, стоящие перед лесным хозяйством, и получить советы по уходу за деревьями.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.