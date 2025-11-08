В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM

«Лимит в 20 сим-карт на одного человека распространяется не только на обычные пластиковые SIM, но и на eSIM. Виртуальная SIM — это такой же номер мобильной связи, который оформляется на паспорт и отображается в сервисе “Сим-карты” на портале “Госуслуги”. Поэтому, если у меня есть одна физическая SIM и, например, две eSIM, то это три отдельных номера», — сказал он.