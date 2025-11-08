Ричмонд
День Сибири 8 ноября: фото пейзажей Новосибирской области с высоты птичьего полёта

В День Сибири, который ежегодно отмечается 8 ноября, предлагаем взглянуть на Новосибирскую область с непривычного ракурса — с высоты птичьего полета.

Объектив дрона запечатлел всю многогранность и могущество региона — водоёмы, бескрайние просторы, причудливые узоры полей, уютные дома, величавые здания, достопримечательности. Живая география.

Своими истоками День Сибири уходит в конец XIX века. В 1882 году, когда отмечалось 300-летие присоединения Сибири к Российскому государству, император Александр III обратился с посланием. Он подчеркивал великое значение этой земли для судьбы всей страны и желал её народу процветания. Именно тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать 8 ноября (26 октября по старому стилю) как день, когда чествуют Сибирь.

Фото: «Сиб.фм».