В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел конкурс радиопередач и подкастов

Зрители и слушатели имели возможность оценить не только информативность, но и оригинальность каждого подхода. После выступлений состоялась оживленная дискуссия, где молодые люди могли обсудить свои идеи, обменяться опытом и получить ценные советы от профессионалов. По итогам конкурса первое место заняла 14-летняя Хава с подкастом на тему экологии.