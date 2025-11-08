Ричмонд
В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел конкурс радиопередач и подкастов

Первое место заняла 14-летняя участница с работой на тему экологии.

Конкурс радиопередач и подкастов состоялся в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Участники могли представить работы на любые темы — от культуры и искусства до социальных проблем и экологии. Например, 16-летний Ибрагим презентовал подкаст о влиянии технологий на молодежь, а 15-летняя Мадина подготовила радиопередачу о новой волне чеченской музыки. Конкурс проходил в формате прямого эфира, что придало ему особую атмосферу и динамичность.

Зрители и слушатели имели возможность оценить не только информативность, но и оригинальность каждого подхода. После выступлений состоялась оживленная дискуссия, где молодые люди могли обсудить свои идеи, обменяться опытом и получить ценные советы от профессионалов. По итогам конкурса первое место заняла 14-летняя Хава с подкастом на тему экологии.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.