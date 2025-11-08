Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 9 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 9 ноября 2025 года коснется Правобережного района. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Без света временно останутся дома на улице Ватутина, Глеба Успенского, Киренской, Николаева, Петрова, Пшеничной, Фрунзе и других. Однако волноваться не стоит — без удобств придется провести полчаса, и то ночью.
Более подробная информация о том, каких адресов коснется отключение света в Иркутске 9 ноября 2025, представлена в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38».
