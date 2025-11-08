Странные рисунки на горшках Древней Сибири объяснил ученый

Курганные группы Быстровского некрополя были открыты в 1953 году археологом Михаилом Грязновым. С 2000 года исследования здесь идут под руководством Андрея Бородовского. Помимо керамики с декором, имитирующем другие материалы, здесь найдены останки женщины, захороненной в кургане скифского времени, со следами прижизненной трепанации черепа, скальпированные черепа и человеческие головы на шестах.