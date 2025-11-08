Странные рисунки на горшках Древней Сибири объяснил ученый

Имитация на керамике появилась в период перехода от кочевого образа жизни к оседлому. Такие выводы были озвучены археологом и профессором НГПУ Андреем Бородовским на семинаре «Керамология» в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Ученый установил, что подобная керамика, имитирующая изделия из кожи, дерева или рога, позволяет не только воссоздавать внешний вид утвари, которая плохо сохраняется в условиях Сибири, но и показывает кардинальные изменения в жизни древних кочевников.
Использование кожаной посуды обычно связано с кочевым образом жизни и скотоводством. Появление керамических изделий свидетельствует о том, что население Верхней Оби начало отказываться от активного кочевания.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах Евразии. Так кидани на Дальнем Востоке в
Курганные группы Быстровского некрополя были открыты в 1953 году археологом Михаилом Грязновым. С 2000 года исследования здесь идут под руководством Андрея Бородовского. Помимо керамики с декором, имитирующем другие материалы, здесь найдены останки женщины, захороненной в кургане скифского времени, со следами прижизненной трепанации черепа, скальпированные черепа и человеческие головы на шестах.