Омичи могут получать уведомление о доставке любого своего почтового отправления

Официальное подтверждение вручения почтового отправления обладает юридической значимостью и помогает избежать споров.

Источник: Комсомольская правда

Об услуге «Уведомление о вручении» рассказали в пресс-службе УФПС по Омской области. Документ, который обладает юридической значимостью, помогает избежать споров, экономит время, избавляет от бумажной волокиты и снижает затраты.

Отправляя по почте письмо, посылку или денежный перевод, омичи могут получать документальное подтверждение своей отправки — уведомление о вручении. В ведомстве подчеркивают, что «Уведомление о выручении» — это официальный документ, который обладает юридической значимостью и гарантирует, что адресат получил отправление.

Оформить уведомление можно при отправке отправлений и денежных переводов в почтовом отделении, либо онлайн, при самостоятельном оформлении писем и посылок. Уведомления можно оформить на любые виды почтовых отправлений, включая международные и электронные заказные письма. При этом, бумажное уведомление отправителю вручат лично в руки почтальон или оператор в отделении, электронное — придет автоматически в личный кабинет на официальном сайте почтового ведомства в день вручения.