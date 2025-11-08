Омичи могут получать уведомление о доставке любого своего почтового отправления

Оформить уведомление можно при отправке отправлений и денежных переводов в почтовом отделении, либо онлайн, при самостоятельном оформлении писем и посылок. Уведомления можно оформить на любые виды почтовых отправлений, включая международные и электронные заказные письма. При этом, бумажное уведомление отправителю вручат лично в руки почтальон или оператор в отделении, электронное — придет автоматически в личный кабинет на официальном сайте почтового ведомства в день вручения.