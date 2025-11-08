Десять машин просеивают песок между двумя пляжами в Витязево

На пляже в селе Витязево у Анапы, между технополисом «Эра» и гостиницей «Золотые пески», продолжаются работы по механизированной очистке песчаного побережья. Для восстановления санитарного состояния прибрежной зоны задействовано 10 единиц специальной техники.