Десять машин просеивают песок между двумя пляжами в Витязево

На пляже в селе Витязево у Анапы, между технополисом «Эра» и гостиницей «Золотые пески», продолжаются работы по механизированной очистке песчаного побережья. Для восстановления санитарного состояния прибрежной зоны задействовано 10 единиц специальной техники.
Машины многократно просеивают песок, удаляя остатки мусора и следы нефтепродуктов. Работы проводятся по всей ширине пляжа, что позволяет постепенно восстановить чистоту и безопасность территории для отдыхающих.
