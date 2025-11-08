Ричмонд
Десять машин просеивают песок между двумя пляжами в Витязево

На пляжах в Витязево продолжается очистка песка от нефтепродуктов.

Источник: оперативный штаб Кубани

На пляже в селе Витязево у Анапы, между технополисом «Эра» и гостиницей «Золотые пески», продолжаются работы по механизированной очистке песчаного побережья. Для восстановления санитарного состояния прибрежной зоны задействовано 10 единиц специальной техники.

Машины многократно просеивают песок, удаляя остатки мусора и следы нефтепродуктов. Работы проводятся по всей ширине пляжа, что позволяет постепенно восстановить чистоту и безопасность территории для отдыхающих.

«Машины многократно просеивают песок, очищая основное тело пляжа от остаточного мусора и следов нефтепродуктов», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.