В Минске кладбище «Лесное» будет расширено в 2026 году

Власти решили расширить кладбище «Лесное» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске принято решение о расширении кладбища «Лесного», сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, в 2026 году планируется начать строительство одной из очередей кладбища «Лесное».

— Тем самым будет увеличена его территория, — прокомментировал он.

Кроме того, до конца 2025-го будет завершен ремонт ограждений трех столичных кладбищ.

— В 2024 году мы привели в порядок ограждения трех кладбищ, в том числе и в «Минск-Мире», — дополнил глава «Гордорстроя».

Ранее спецкомбинат КБО сообщал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.

А недавно прокуратура нашла нарушения на кладбищах «Чижовское», «Лошица» и «Лесное».

Еще мы писали, что четыре машины МЧС тушили пожар в магазине в Бобруйске.

Также МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве: «Работали семь единиц пожарной техники».