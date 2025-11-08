В Минске кладбище «Лесное» будет расширено в 2026 году

В Минске принято решение о расширении кладбища «Лесного», сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, в 2026 году планируется начать строительство одной из очередей кладбища «Лесное».
— Тем самым будет увеличена его территория, — прокомментировал он.
Кроме того, до конца 2025-го будет завершен ремонт ограждений трех столичных кладбищ.
— В 2024 году мы привели в порядок ограждения трех кладбищ, в том числе и в «Минск-Мире», — дополнил глава «Гордорстроя».
Ранее спецкомбинат КБО сообщал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.
А недавно прокуратура нашла нарушения на кладбищах «Чижовское», «Лошица» и «Лесное».
