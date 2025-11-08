На Украине ввели аварийные отключения света

«В Харькове, Киеве и во многих областях введены аварийные отключения», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В свою очередь национальная энергетическая компания «Укрэнерго» также сообщила о применении аварийных отключений электроэнергии «в нескольких регионах» страны, не уточнив, о каких именно регионах идет речь.
«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. В части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — следует из сообщения, опубликованном в Telegram-канале компании.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
