На Украине ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Аварийные отключения света введены в субботу в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.

Источник: РИА "Новости"

«В Харькове, Киеве и во многих областях введены аварийные отключения», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

В свою очередь национальная энергетическая компания «Укрэнерго» также сообщила о применении аварийных отключений электроэнергии «в нескольких регионах» страны, не уточнив, о каких именно регионах идет речь.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. В части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — следует из сообщения, опубликованном в Telegram-канале компании.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.