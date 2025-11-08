На Украине ввели аварийные отключения света

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. В части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — следует из сообщения, опубликованном в Telegram-канале компании.