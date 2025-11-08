Сидим дома: Цены на проезд в общественном транспорте в Молдове вырастут на 20 процентов

С 1 марта 2026 года стоимость поездок на пассажирском автотранспорте в Молдове увеличится в среднем на 20%, в зависимости от маршрута и расходов перевозчиков.
Решение принято после публикации в Monitorul Oficial новой методики расчёта тарифов, ранее утверждённой правительством. Документ вступит в силу весной будущего года, сообщает bani.md.
Тарифы будут автоматически корректироваться ежегодно — в зависимости от средней цены на дизельное топливо и других экономических показателей.
Соответственно, цены на билеты в общественном транспорте в Молдове повысятся на 20% с марта 2026 года.
