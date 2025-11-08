Ричмонд
В Омской области два района не успевают подготовиться к зиме к сроку

Главы этих муниципалитетов Сергей Казанков и Владимир Лютенко взяли на себя персональную ответственность.

Источник: Правительство Омской области

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил, что регион подходит к отопительному сезону лучше, чем в прошлом году. Об этом пишет губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Из 37 муниципалитетов 34 уже полностью готовы к зиме, включая город Омск, а Большереченский район завершает последние формальности.

Остаются только два района — Муромцевский и Усть-Ишимский, где работы еще не завершены. Главы этих муниципалитетов Сергей Казанков и Владимир Лютенко взяли на себя персональную ответственность и пообещали исправить ситуацию до 15 ноября.