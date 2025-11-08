Большинство омичей совершенно не боятся своих работодателей

Мужчины чаще заявляли об отсутствии каких-либо фобий (66% против 54% среди женщин). Горожанок сильнее беспокоили недооцененность и маленькая зарплата (10% против 4% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (7% против 4% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (5 и 3%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (8% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди дам — менее 1%).