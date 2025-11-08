Большинство омичей совершенно не боятся своих работодателей

Опрос на тему каких-либо фобий, связанных с местом трудоустройства омичей, провел сервис по поиску работы SuperJob. Не испытывают страх на тему собственной работы 60% опрошенных жителей региона.
Практически 60% омичей заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. У оставшихся 40%, которые испытывают некоторые опасения, страх распределился следующим образом: риск увольнения — 13% опрошенных; страх недооцененности и маленькой зарплаты — 7%; банкротство предприятия — 6%. Еще 4% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов.
Мужчины чаще заявляли об отсутствии каких-либо фобий (66% против 54% среди женщин). Горожанок сильнее беспокоили недооцененность и маленькая зарплата (10% против 4% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (7% против 4% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (5 и 3%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (8% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди дам — менее 1%).