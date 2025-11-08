Ричмонд
Польша развертывает американские системы против БПЛА на границе с Беларусью

Соседняя с Беларусью Польша заявила о развертывании американских систем против беспилотников на границе.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши сообщили о развертывании американских систем защиты от БПЛА Merops, пишет РИА Новости.

Сообщается, что американские противодроновые системы польские военные развертывают на восточной границе страны. Напомним, на востоке Польша граничит с Украиной, Литвой, Беларусью и Калининградской областью России.

— Американские системы противодействия беспилотникам Merops развертываются вдоль восточного фланга НАТО, — подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Также глава польского военного ведомства заявил об интенсивной подготовке польских солдат для обслуживания американских противодроновых систем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники.

А сейчас Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.

