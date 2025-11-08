Частный театр в Ростове-на-Дону отремонтировали с господдержкой

Заемные средства были направлены на завершение работ в новой локации театра, который с этого года находится в здании доходного дома купца Якова Каялова на улице Большой Садовой, 58. Помимо капитального и косметического ремонтов помещения строители возвели удобную для артистов и зрителей сцену, устроили специальную проводку для софитов.