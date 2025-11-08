Частный театр в Ростове-на-Дону отремонтировали с господдержкой

Капитальный ремонт частного театра «Человек в кубе» в Ростове-на-Дону стал возможен благодаря льготному финансированию в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Поддержку от центра «Мой бизнес» получила художественный руководитель и создатель театра Екатерина Рындина, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Заемные средства были направлены на завершение работ в новой локации театра, который с этого года находится в здании доходного дома купца Якова Каялова на улице Большой Садовой, 58. Помимо капитального и косметического ремонтов помещения строители возвели удобную для артистов и зрителей сцену, устроили специальную проводку для софитов.
«Замыслили этот переезд, чтобы повысить качество спектаклей. В прежнем подвале было атмосферно, но было много технических сложностей. Теперь высокие потолки позволяют создавать качественное освещение, а новая проводка выдерживает множество софитов. В зале стало больше мест, хотя билеты по-прежнему пользуются большим спросом», — поделилась Рындина.
Руководитель областного центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич в свою очередь отметил, что для развития отрасли креативных индустрий в регионе создаются различные инструменты поддержки. В Ростовской области это комплекс услуг — от бесплатных консультаций, обучающих программ, инфраструктурных ресурсов до льготного микрофинансирования. По словам Зданевича, 12% получателей господдержки в донских центрах «Мой бизнес» — это представители креативных индустрий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.