Центральный пляж Сызрани преобразится к лету 2026 года

Пляжный сезон 2026 года жители Сызрани в Самарской области смогут встретить на благоустроенном центральном пляже. Новый облик общественное пространство получит благодаря победе в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
После обустройства пляж получит новое название — «Мельница». На данном этапе работы близятся к завершению. На пространстве установлен тематический арт-объект в виде мельницы, проведены расчистка и планировка территории, завезен песок. Построены верхние прогулочные дорожки, смонтированы амфитеатр и пирс. В зоне отдыха специалисты оборудуют спортивную площадку и сделают парковку.
«В обсуждениях, каким быть пляжу, принимали участие жители Сызрани. Многие предложения были учтены при разработке концепции благоустройства. Например, название “Мельница”. В нем мы подчеркнули былую мукомольную славу купеческого города. Ведь Сызрань когда-то занимала четвертое место в России по производству зерна. Уверена, что жители и гости нашего города оценят новое комфортное место отдыха», — рассказала сотрудник краеведческого музея Сызрани Анна Майорская.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.