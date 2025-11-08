Ричмонд
Во Владивостоке благоустроили детскую площадку со скейт-парком

Пространство дополнили высаженные деревья и кустарники.

Детская площадка с хоккейной коробкой и скейт-парком появилась возле дома № 9 по улице Анны Щетининой во Владивостоке. Пространство обустроили в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.

На площадке разместили баскетбольное поле, зону для экстремальных видов спорта и несколько уголков с качелями, перголами и лавочками. Дополняют пространство высаженные озеленителями саженцы деревьев и кустарников.

«Эта площадка лишь часть больших работ, которые мы провели в этом году в микрорайоне Снеговая Падь. Во-первых, это благоустройство сразу 10 дворов. Во-вторых, завершаем строительство второй очереди парка “Снеговая Падь”. Там находимся уже на финишной прямой — расставляем малые архитектурные формы», — рассказал глава города Константин Шестаков.

Как подчеркнула заместитель министра ЖКХ Приморья Любовь Кокорева, создание комфортной среды в микрорайоне идет в тесном контакте с жителями, и новая площадка не исключение.

«Пространство получилось современным и качественным. Все воплощенные решения востребованы и жителями. Благоустройство микрорайона продолжится, впереди еще много работы», — отметила Кокорева.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.