Во Владивостоке благоустроили детскую площадку со скейт-парком

«Эта площадка лишь часть больших работ, которые мы провели в этом году в микрорайоне Снеговая Падь. Во-первых, это благоустройство сразу 10 дворов. Во-вторых, завершаем строительство второй очереди парка “Снеговая Падь”. Там находимся уже на финишной прямой — расставляем малые архитектурные формы», — рассказал глава города Константин Шестаков.