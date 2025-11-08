В поликлинике Краснодара открылся кабинет флюорографии

Кабинет флюорографии обустроили на базе городской поликлиники № 19 в Краснодаре по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Помещение не только отремонтировали, но и оснастили новым оборудованием, сообщили в Минздраве Краснодарского края.
В рамках работ в кабинете обновили инженерные коммуникации и внутреннюю отделку в соответствии с санитарными требованиями, а также создали комфортную зону ожидания для пациентов. Помимо этого, помещение полностью переоснастили. Старый флюорограф заменили современным цифровым аппаратом, главное преимущество которого — значительное снижение лучевой нагрузки на пациента. Это особенно важно для профилактических обследований, которые рекомендуется проходить регулярно.
Обновление флюорографического кабинета направлено прежде всего на повышение комфорта и удобства для местных жителей. К поликлинике прикреплено более 50 тысяч человек. Отметим, что в целом с начала года при поддержке нацпроекта завершили капремонт в девяти медучреждениях Кубани.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.