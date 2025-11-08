В поликлинике Краснодара открылся кабинет флюорографии

В рамках работ в кабинете обновили инженерные коммуникации и внутреннюю отделку в соответствии с санитарными требованиями, а также создали комфортную зону ожидания для пациентов. Помимо этого, помещение полностью переоснастили. Старый флюорограф заменили современным цифровым аппаратом, главное преимущество которого — значительное снижение лучевой нагрузки на пациента. Это особенно важно для профилактических обследований, которые рекомендуется проходить регулярно.