В селе Кузнецком под Челябинском открылось молодежное пространство «Панда»

«Открытие “Панды” — это инвестиция в будущее нашего района. Мы создаем условия, в которых наши талантливые, активные и инициативные ребята могут расти, пробовать новое и добиваться результатов. Наша задача — поддерживать молодежь и усиливать ее возможности здесь, дома», — сказал Игорь Ишимов.