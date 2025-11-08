В селе Кузнецком под Челябинском открылось молодежное пространство «Панда»

Торжественное открытие центра для молодежи «Панда» состоялось в селе Кузнецком в Аргаяшском районе Челябинской области в целях реализации нацпроекта «Молодежь и дети». В мероприятии приняли участие глава района Игорь Ишимов и министр молодежи региона Юрий Болдырев, сообщили в районной администрации.
В новом пространстве молодые люди смогут собираться командами, развивать свои проекты, получать менторскую поддержку для стартапов, проводить тренинги и мастер-классы.
«Открытие “Панды” — это инвестиция в будущее нашего района. Мы создаем условия, в которых наши талантливые, активные и инициативные ребята могут расти, пробовать новое и добиваться результатов. Наша задача — поддерживать молодежь и усиливать ее возможности здесь, дома», — сказал Игорь Ишимов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.