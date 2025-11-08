Ричмонд
В Ростовской области поймали мужчину, укравшего технику у пенсионерки

В Ростовской области полиция по горячим следам поймала квартирного вора.

Источник: Комсомольская правда

В Милютинском районе Ростовской области полицейские раскрыли квартирную кражу и вернули хозяйке похищенное имущество. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД.

60-летняя жительница Ростова-на-Дону обратилась в дежурную часть, когда узнала, что в ее домовладение в поселке Светоч проник неизвестный. По словам племянницы, она видела, как мужчина выносил из дома бытовую технику.

Правоохранители быстро вычислили злоумышленника — им оказался ранее судимый житель Морозовского района. Он признался, что несколько дней наблюдал за домом, дождался, когда хозяйка уедет, разбил окно и похитил бытовую технику.

Полицейские нашли и изъяли украденное имущество, вернув его владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

