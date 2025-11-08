В Омской области на сегодняшний день намолотили свыше 3,9 млн тонн зерна

Глава регионального минсельхоза Николай Дрофа заявил сегодня, 8 ноября, о завершающей стадии уборочной кампании в регионе. Омские аграрии умудрились намолотить в этом году свыше 3,9 млн тонн зерна.
По данным на 8 ноября аграрии намолотили свыше 3,9 млн тонн зерна. При этом средняя урожайность составила 22,6 центнера с гектара, что значительно выше прошлогоднего результата (18,7 ц/га). По словам министра, полностью завершен обмолот зерновых в одиннадцати районах Омской области, а еще в четырех районах процесс «находятся на финишной прямой». Также Николай Дрофа выделил лидеров по урожайности зерновых культур — ими стали хлеборобы Марьяновского, Омского, Большереченского и Горьковского районов.
Еще из цифр нынешнего урожая в Омской области: собрано более 560 тысяч тонн масличных культур, а также 480 тысяч тонн картофеля. На данный момент аграрии региона завершили засыпку семян под посевную кампанию 2026 года. Ведется подготовка зяби под будущий урожай — среди лидеров в этом направлении растениеводы Полтавского, Большереченского и Шербакульского районов.