В Омской области на сегодняшний день намолотили свыше 3,9 млн тонн зерна

По данным на 8 ноября аграрии намолотили свыше 3,9 млн тонн зерна. При этом средняя урожайность составила 22,6 центнера с гектара, что значительно выше прошлогоднего результата (18,7 ц/га). По словам министра, полностью завершен обмолот зерновых в одиннадцати районах Омской области, а еще в четырех районах процесс «находятся на финишной прямой». Также Николай Дрофа выделил лидеров по урожайности зерновых культур — ими стали хлеборобы Марьяновского, Омского, Большереченского и Горьковского районов.