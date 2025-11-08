Губернатор Беспрозванных: «скорые» на аутсорсинг не отдадим

Калининградский губернатор совершил рабочий объезд по Калининграду с целью оценки процесса развития города. Одним из мест посещений стала подстанция «Скорой помощи» на улице Бородинской. Неспроста: ранее глава области поручил привести в порядок прилегающую к подстанции территорию. Увиденным Алексей Беспрозванных остался доволен, пообещав продолжить работу по приведению в порядок аналогичных объектов по всему региону.
«Заодно пообщался с сотрудниками подстанции, — сообщил губернатор на своей странице в соцсети. — Обсудили обновление автопарка. Как и обещал, закупаем первую партию из 12 машин за счет областного бюджета. Минздрав уже начал процедуру. Дальнейшее обновление планируем осуществить при федеральной поддержке. Сейчас прорабатываем с коллегами источники финансирования».
Естественно, не обошлось без волнующего всех и вся в последнее время вопроса про аутсорсинг «скорых».
«Знаю, что региональный минздрав обсуждал много вариантов среди возможных, — подтвердил Беспрозванных. — Аутсорсинга точно не будет. Нас это не устраивает. Мы идем по другой модели: прямая закупка автомобилей в наш центр. Попросил довести это до сотрудников, чтобы никто не манипулировал непроверенной информацией».