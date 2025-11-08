В 12 школах Карачаево-Черкесии открылись агротехклассы

Агротехклассы появились в гимназиях Черкесска и аулов Кош-Хабль, Эльбурган, Новая Джегута, Верхняя Мара, Икон-Халк и Апсуа, школах сел Курджиново и Элькуш, станицы Исправной, города Теберда и поселка Кавказского. Для учащихся в классах аграрного направления организуют встречи с представителями сельхозпредприятий, мастер-классы и экскурсии, которые помогают им ближе познакомиться с отраслью АПК и увидеть перспективы профессионального развития в этой сфере.