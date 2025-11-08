Ричмонд
В 12 школах Карачаево-Черкесии открылись агротехклассы

Они помогают учащимся ближе познакомиться с отраслью АПК.

Профильные площадки для изучения предметов естественнонаучной направленности создали на базе 12 школ Карачаево-Черкесии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Всего к 2030 году планируется открыть 150 агротехнических классов по всей республике, сообщили в минсельхозе региона.

Агротехклассы появились в гимназиях Черкесска и аулов Кош-Хабль, Эльбурган, Новая Джегута, Верхняя Мара, Икон-Халк и Апсуа, школах сел Курджиново и Элькуш, станицы Исправной, города Теберда и поселка Кавказского. Для учащихся в классах аграрного направления организуют встречи с представителями сельхозпредприятий, мастер-классы и экскурсии, которые помогают им ближе познакомиться с отраслью АПК и увидеть перспективы профессионального развития в этой сфере.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.