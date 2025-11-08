Сборная Дона победила в международном турнире по футболу на электроколясках

В состязаниях, проведение которых соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», наравне с донским коллективом приняли участие спортсмены из Республики Беларусь и Нижегородской области. Во время игры на поле соревновались две команды по четыре человека. Как и в классическом поединке, победитель определялся по количеству забитых мячей. Но по правилам за мяч боролись только два игрока, остальные старались не мешать, чтобы не лишать игроков маневренности.