Сборная Дона победила в международном турнире по футболу на электроколясках

Открытый Международный турнир по футболу на электроколясках состоялся на базе Витебского кадетского училища в Белоруссии 3 ноября. По итогам всех матчей команда «Донские ястребы» завоевала первое место, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В состязаниях, проведение которых соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», наравне с донским коллективом приняли участие спортсмены из Республики Беларусь и Нижегородской области. Во время игры на поле соревновались две команды по четыре человека. Как и в классическом поединке, победитель определялся по количеству забитых мячей. Но по правилам за мяч боролись только два игрока, остальные старались не мешать, чтобы не лишать игроков маневренности.
Абсолютными победителями турнира стали представители Ростовской области в составе команды «Донские ястребы». Отдельно был отмечен вклад лучшего игрока — десятиклассника Ростовской санаторной школы № 28 Артема Семибратова. Он награжден кубком и памятными призами.
ПОДА-футбол на электроколясках — единственная дисциплина, которая позволяет участвовать в спортивных соревнованиях людям с максимальными поражениями опорно-двигательного аппарата. Этот вид спорта развивается в России с 2015 года. Сейчас в стране насчитывается более 30 команд, занимающихся футболом на электроколясках.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.