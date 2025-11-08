В МНС напомнили о сроках уплаты единого имущественного платежа

В ведомстве напомнили, что вместо налога на недвижимость, земельного и транспортного налога, которые белорусы уплачивали ранее, теперь вносится общий платеж, в котором эти налоги объединены вместе.
В случае неуплаты на просроченный платеж будет начисляться пеня, кроме того, неплательщика оштрафуют и применят принудительной взыскание долга, отметили в МНС.
В случаях, если квитанция об уплате не пришла по почте, в МНС рекомендуют пройти регистрацию на портале налоговых органов и сформировать соответствующее извещение самостоятельно в личном кабинете плательщика, либо обратиться в налоговый орган по месту регистрации.
Кроме того, узнать сумму единого имущественного платежа можно в ЕРИП, указав там свой УНП, а его в свою очередь можно найти на сайте МНС при помощи сервиса «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)». Если же сохранилось предыдущее извещение, учетный номер плательщика можно посмотреть там.