В МНС напомнили о сроках уплаты единого имущественного платежа

Кроме того, узнать сумму единого имущественного платежа можно в ЕРИП, указав там свой УНП, а его в свою очередь можно найти на сайте МНС при помощи сервиса «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)». Если же сохранилось предыдущее извещение, учетный номер плательщика можно посмотреть там.