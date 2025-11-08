Во Всеволожском районе Ленобласти построят детский сад на 180 мест

Новый детский сад, рассчитанный на 180 воспитанников, возведут в поселке Романовка Всеволожского района Ленобласти. Здание построят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В дошкольном учреждении будет девять групп для детей разных возрастов, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медблок и административные помещения. Здание трехэтажное общей площадью 3,7 тыс. кв. м. Территорию планируют благоустроить, установить там детские и спортивные площадки, провести озеленение и проложить пешеходные дорожки.
Комитет градостроительной политики Ленобласти уже согласовал архитектурный облик будущего детского сада. Проект выполнен в современном стиле с элементами баварской кладки и акцентными фасадами в теплой палитре.
«Мы уделяем особое внимание качеству строительства и продуманным архитектурным решениям. Детские сады Ленинградской области должны быть не только безопасными и функциональными, но и эстетичными, с современной архитектурой, соответствующей характеру застройки. В Романовке архитекторы нашли баланс между выразительностью фасадов, энергоэффективностью и долговечностью материалов», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.