Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал ввести санкции против всего энергетического сектора России после ночных авиаударов по Украине.

Источник: Reuters

«Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее», — написал он.

Зеленский также потребовал немедленно конфисковать замороженные российские активы.

Минобороны 8 ноября сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.

Бельгийское агентство Belga в субботу передавало, что Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.