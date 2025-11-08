Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине

Минобороны 8 ноября сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.