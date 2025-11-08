Бывший депутат Василий Боля считает, что отказ PAS от парламентских групп дружбы с Россией и Беларусью является политической ошибкой и нарушает принцип нейтралитета.
«Молдова рискует потерять свой нейтралитет, который является конституционной ценностью».
По его мнению, Молдова — малая страна между крупными геополитическими блоками, и её интерес — не «символические жесты», а поддержание открытых каналов диалога.
«Отмена групп дружбы не остановит ни одной войны, но изолирует Молдову и лишит её каналов для дипломатии».
Боля утверждает, что такие шаги не несут пользы гражданам и превращают дипломатию в политический маркетинг.
«Республика Молдова не должна быть ни антироссийской, ни антибелорусской, ни про-западной, ни про-восточной — она должна быть про-молдавской!», сообщает ТГ-канал @primulinmd.