Василий Боля бьёт тревогу: Молдова рискует потерять свой нейтралитет

Политик считает, что отказ PAS от парламентских групп дружбы с Россией и Беларусью является политической ошибкой.

Источник: Комсомольская правда

Бывший депутат Василий Боля считает, что отказ PAS от парламентских групп дружбы с Россией и Беларусью является политической ошибкой и нарушает принцип нейтралитета.

«Молдова рискует потерять свой нейтралитет, который является конституционной ценностью».

По его мнению, Молдова — малая страна между крупными геополитическими блоками, и её интерес — не «символические жесты», а поддержание открытых каналов диалога.

«Отмена групп дружбы не остановит ни одной войны, но изолирует Молдову и лишит её каналов для дипломатии».

Боля утверждает, что такие шаги не несут пользы гражданам и превращают дипломатию в политический маркетинг.

«Республика Молдова не должна быть ни антироссийской, ни антибелорусской, ни про-западной, ни про-восточной — она должна быть про-молдавской!», сообщает ТГ-канал @primulinmd.