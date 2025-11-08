Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два района в Омской области оказались документально не готовы к зиме

Паспорта готовности к отопительному периоду еще не получили Муромцевский и Усть-Ишимский районы.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании губернатора, которое прошло сегодня, 8 ноября, выяснилось, что два района еще не подготовили документы для получения обязательного паспорта готовности к отопительному сезону. «Плохишами» оказались глава Муроцевского района Сергей Казанков и его коллега из Усть-Ишимского района — Владимир Лютенко.

На оперативном совещании у губернатора, министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко доложил об уровне готовности региона к зимним. Со слов министра, готовы к отопительному периоду 34 муниципальных образования из 37 оцениваемых.

«Остались два района — Муромцевский и Усть-Ишимский. Главы этих муниципалитетов — Сергей Казанков и Владимир Лютенко доложили, что обязуются подготовить оставшуюся документацию и до 15 ноября обеспечить получение паспортов готовности. Это их персональная ответственность!», — пригрозил аутсайдерам Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Еще один район — Большереченский — признан готовым с определенными условиями. Какие это условия, глава региона не уточнил.