Два района в Омской области оказались документально не готовы к зиме

На оперативном совещании губернатора, которое прошло сегодня, 8 ноября, выяснилось, что два района еще не подготовили документы для получения обязательного паспорта готовности к отопительному сезону. «Плохишами» оказались глава Муроцевского района Сергей Казанков и его коллега из Усть-Ишимского района — Владимир Лютенко.
На оперативном совещании у губернатора, министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко доложил об уровне готовности региона к зимним. Со слов министра, готовы к отопительному периоду 34 муниципальных образования из 37 оцениваемых.
«Остались два района — Муромцевский и Усть-Ишимский. Главы этих муниципалитетов — Сергей Казанков и Владимир Лютенко доложили, что обязуются подготовить оставшуюся документацию и до 15 ноября обеспечить получение паспортов готовности. Это их персональная ответственность!», — пригрозил аутсайдерам Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Еще один район — Большереченский — признан готовым с определенными условиями. Какие это условия, глава региона не уточнил.