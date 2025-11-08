Два района в Омской области оказались документально не готовы к зиме

На оперативном совещании губернатора, которое прошло сегодня, 8 ноября, выяснилось, что два района еще не подготовили документы для получения обязательного паспорта готовности к отопительному сезону. «Плохишами» оказались глава Муроцевского района Сергей Казанков и его коллега из Усть-Ишимского района — Владимир Лютенко.