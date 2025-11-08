В Самаре завершается благоустройство сквера им. В. И. Чудайкина

Сквер имени В. И. Чудайкина в районе дома № 52 по улице Республиканской в Самаре получит новый облик после благоустройства в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая площадь нового общественного пространства составит около 1,2 тыс. кв. м, сообщили в городской администрации.
На данном этапе работы, по информации подрядчика, выполнены на 70%. Специалисты завершают укладку плиточного покрытия на пешеходных дорожках, после чего приступят к высадке многолетних растений, установке малых архитектурных форм и арт-объектов — арки в виде звезды и памятного знака Герою Советского Союза, почетному гражданину Самарской области и Самары В. И. Чудайкину. Параллельно в границах сквера будет восстановлен колодец, а рядом обустроена парковка.
«На территории сквера я практически каждый день, с подрядчиком и администрацией города постоянно на связи: обсуждаем текущие моменты, советуемся, вносим коррективы. Например, в процессе поняли, что на небольшой территории сквера нужно больше свободного места, поэтому заменили лавочки, которые изначально должны были быть выполнены в виде танковых гусениц, на обычные и убрали две клумбы, а все растения, которые планировали, высадим на существующих и по периметру сквера», — рассказала член совета территориального общественного самоуправления «Металлург 3» Ольга Куракина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.