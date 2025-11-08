В Самаре завершается благоустройство сквера им. В. И. Чудайкина

«На территории сквера я практически каждый день, с подрядчиком и администрацией города постоянно на связи: обсуждаем текущие моменты, советуемся, вносим коррективы. Например, в процессе поняли, что на небольшой территории сквера нужно больше свободного места, поэтому заменили лавочки, которые изначально должны были быть выполнены в виде танковых гусениц, на обычные и убрали две клумбы, а все растения, которые планировали, высадим на существующих и по периметру сквера», — рассказала член совета территориального общественного самоуправления «Металлург 3» Ольга Куракина.