«Угрозы для жителей нет» — акимат Алматинской области о захоронении сибирской язвы

«Указанное захоронение находится на земельном участке в частной собственности, на территории ТОО “Транспетролеум”. Согласно архивным данным, в 1958 году был захоронен один крупный рогатый скот, а в 1968 году — две лошади. Вокруг данного объекта установлен санитарно-защитная зона радиусом 1000 метров. Эта зона охватывает часть территории села Байсерке, а также некоторые земельные участки соседнего села Киши Байсерке Талгарского района», — отметили в акимате.