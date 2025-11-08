«Угрозы для жителей нет» — акимат Алматинской области о захоронении сибирской язвы

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Акимат Алматинской области ответил на сообщения в социальных сетях об опасности захоронения сибирской язвы, расположенного в селе Байсерке Байсеркинского сельского округа Илийского района.
«Указанное захоронение находится на земельном участке в частной собственности, на территории ТОО “Транспетролеум”. Согласно архивным данным, в 1958 году был захоронен один крупный рогатый скот, а в 1968 году — две лошади. Вокруг данного объекта установлен санитарно-защитная зона радиусом 1000 метров. Эта зона охватывает часть территории села Байсерке, а также некоторые земельные участки соседнего села Киши Байсерке Талгарского района», — отметили в акимате.
При этом, вопросы переселения или сноса жилых домов и других объектов, находящихся в санитарно-защитной зоне, не рассматриваются. В настоящее время для местного населения угрозы нет., подчеркнули местные власти. Также рассказали о созданной в октябре 2025 года рабочей группе.
«В настоящее время рабочая группа совместно с научными специалистами проводит исследовательские работы. Рабочая группа провела два заседания, на которых были подготовлены предложения по уточнению точного местоположения захоронения, корректировке санитарно-защитной зоны и обеспечению мер безопасности», — сообщили в акимате.
Архивные документы и собранные данные анализируются. Окончательное решение по захоронению и его санитарно-защитной зоне будет принято в течение ближайшего месяца на итоговом заседании рабочей группы, по результатам которого будут определены необходимые меры, отметили в акимате.