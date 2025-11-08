В донском хуторе Ильичевка открылась обновленная школа № 43

Школу № 43 в хуторе Ильичевка Октябрьского района Ростовской области ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Работы проводились по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Учреждение было построено в 1963 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировалось. В ходе работ в школе заменили отопление, системы пожарной, антитеррористической безопасности и видеонаблюдение. Особое внимание уделили дизайну и обустройству прилегающей территории. Теперь комфортные условия созданы для более чем 200 учащихся.
Ранее сообщалось, что в Кагальницком районе Ростовской области при поддержке нацпроекта открыли центр «#ДонМолодой» площадью 160 кв. м. В нем молодежь сможет проводить встречи и тематические мероприятия, а также обучаться управлению дронами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.