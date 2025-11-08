В донском хуторе Ильичевка открылась обновленная школа № 43

Учреждение было построено в 1963 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировалось. В ходе работ в школе заменили отопление, системы пожарной, антитеррористической безопасности и видеонаблюдение. Особое внимание уделили дизайну и обустройству прилегающей территории. Теперь комфортные условия созданы для более чем 200 учащихся.