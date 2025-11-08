В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20

Ранее Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. До этого американский президент утверждал, что ЮАР и вовсе больше не место в «двадцатке» из-за «плохих» вещей, которые там якобы произошли.