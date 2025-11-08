В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20

Ранее Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. До этого американский президент утверждал, что ЮАР и вовсе больше не место в «двадцатке» из-за «плохих» вещей, которые там якобы произошли.
«Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обратило внимание на содержание поста президента Дональда Трампа на платформе Truth Social… Утверждение о том, что община (белых фермеров — ред.) подвергается преследованиям, не подкреплено фактами», — говорится в заявлении департамента.
Отмечается, что, опираясь на опыт преодоления расового и этнического разделения, ЮАР имеет уникальные возможности для того, чтобы отстаивать в рамках G20 преодоление неравенства.
Председательство в «Группе двадцати» перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, «ускоренный путь к гражданству». МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.