В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что проведение саммита G20 в Йоханнесбурге является «позором», заявив, что обвинения в притеснении белых жителей ЮАР не подкреплены фактам.

Источник: Reuters

Ранее Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. До этого американский президент утверждал, что ЮАР и вовсе больше не место в «двадцатке» из-за «плохих» вещей, которые там якобы произошли.

«Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обратило внимание на содержание поста президента Дональда Трампа на платформе Truth Social… Утверждение о том, что община (белых фермеров — ред.) подвергается преследованиям, не подкреплено фактами», — говорится в заявлении департамента.

Отмечается, что, опираясь на опыт преодоления расового и этнического разделения, ЮАР имеет уникальные возможности для того, чтобы отстаивать в рамках G20 преодоление неравенства.

Председательство в «Группе двадцати» перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22—23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.

Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.

Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, «ускоренный путь к гражданству». МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.

