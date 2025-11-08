Пять белорусов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Таиланде

В Таиланде в жестком ДТП с автобусом пострадали пять граждан Беларуси, пишет ТАСС.
Как прокомментировали в посольстве России в Таиланде, ДТП с автобусом произошло в таиландской провинции Канчанабури. Авария случилась на территории отеля в районе национального парка Сай Йок, который пользуется особой популярностью среди туристов.
Пострадавших доставили в местную больницу. Некоторые были госпитализированы в связи с получением тяжелых травм.
Всего в ДТП с автобусом в Таиланде пострадали шесть россиян и пятеро белорусов.
Еще мы писали, что четыре машины МЧС тушили пожар в магазине в Бобруйске. Также МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве: «Работали семь единиц пожарной техники».
Между тем ГАИ сообщила, что часть трассы М-6 закрыта из-за ДТП с повреждением моста под Минском.