Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять белорусов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Таиланде

Белорусы попали в жесткое ДТП с автобусом в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде в жестком ДТП с автобусом пострадали пять граждан Беларуси, пишет ТАСС.

Как прокомментировали в посольстве России в Таиланде, ДТП с автобусом произошло в таиландской провинции Канчанабури. Авария случилась на территории отеля в районе национального парка Сай Йок, который пользуется особой популярностью среди туристов.

Пострадавших доставили в местную больницу. Некоторые были госпитализированы в связи с получением тяжелых травм.

Всего в ДТП с автобусом в Таиланде пострадали шесть россиян и пятеро белорусов.

Еще мы писали, что четыре машины МЧС тушили пожар в магазине в Бобруйске. Также МЧС сказало о спасении трех женщин и ребенка при пожаре в квартире в Могилеве: «Работали семь единиц пожарной техники».

Между тем ГАИ сообщила, что часть трассы М-6 закрыта из-за ДТП с повреждением моста под Минском.