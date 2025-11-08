Разработан передовой инструмент по спинальной хирургии

«Одним из ключевых преимуществ нового инструмента является его уникальная конструкция, позволяющая уменьшить количество необходимых хирургических манипуляций, что приводит к сокращению времени операции. Это особенно важно в условиях современного здравоохранения, где каждая минута на счету. Кроме того, инструмент совместим с новейшими навигационными системами, что обеспечивает высокую точность и скорость установки имплантатов. Также навигация позволит делать меньше снимков КТ при проведении операции, тем самым уменьшая лучевую нагрузку как на пациентов, так и на медицинский персонал», — пояснил Хаширов.